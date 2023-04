Trauer in Rheinhessen um Peter Eugen Eckes

Peter Eugen Eckes war Kulturförderer aus und für Rheinhessen. Zudem erfolgreicher Unternehmer mit seiner Familienfirma, dem Fruchtsaft-Hersteller Eckes-Granini in Nieder-Olm. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

"Darf ich den Orden auch als Anstecker benutzen, wenn ich einen Schoppen trinken gehe?“ Das waren im Juni 2020 die ersten Worte von Peter Eugen Eckes, nachdem ihm die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Bundesverdienstkreuz in der Staatskanzlei in Mainz überreicht hatte.

Rheinhessen lag ihm am Herzen

Peter Eugen Eckes kam aus dem rheinhessischen Zornheim. Er war ein Leben lang eng mit seiner Heimat verbunden und setzte sich auf vielfältige Weise für sie ein. Es lag ihm sehr am Herzen, die Region Rheinhessen als Ganzes zu sehen und sie voranzubringen. Ein Beispiel dafür ist der Regionaltag Rheinhessen als übergeordnetes politisches Gremium.

Peter Eugen Eckes trug im Jahr 2016 auch maßgeblich zum Erfolg der 200-Jahr-Feier Rheinhessens bei. Damals gab es mehr als 600 Veranstaltungen zum Rheinhessen-Jubiläum. Auch als Vorsitzender von Rheinhessen Marketing trieb er die Vermarktung der Region mehrere Jahrzehnte lang voran.

Erfolgreich mit Familienunternehmen Eckes-Granini

Als Unternehmer in der Fruchtsaft-Industrie setzte Eckes internationale Maßstäbe. Das Familienunternehmen Eckes-Granini in Nieder-Olm führte er erfolgreich weiter. Heute ist Eckes-Granini europaweit an der Spitze und exportiert seine Produkte in rund 80 Länder weltweit.

Malu Dreyer: "Mister Rheinhessen"

Den Bundesverdienstorden erhielt Eckes aber vor allem als "Mister Rheinhessen", wie Malu Dreyer ihn in ihrer Rede nannte - geehrt vor allem für sein wohltätiges Engagement und seinen Einsatz auch im kulturellen Bereich. So war er zum Beispiel auch Unterstützer des Bachchors und des Bachorchesters in Mainz.

"Ruhm und Ehre waren nie meine Motivation", sagte Peter Eugen Eckes bei seiner Dankesrede zum Bundesverdienstkreuz. Es sei ihm um Gemeinschaft und Gesellschaft gegangen. "Und mir hat’s einfach Spaß gemacht."