Missbrauchsstudie verzögert sich bis Herbst

Der Abschlussbericht der Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Mainz soll voraussichtlich Ende November vorgestellt werden. Das hat das Bistum mitgeteilt. Wegen der Corona-Pandemie sei es schwieriger gewesen, Gespräche mit Betroffenen zu führen, deshalb verzögere sich alles. Bei einem Podiumsgespräch am Mittwochabend in Mainz sagte Bischof Peter Kohlgraf, es gehe unter anderem darum, zu verstehen, wie man so ein System durchbrechen könne, um solche Verbrechen zu erschweren und hoffentlich künftig zu verhindern. 2019 war ein Rechtsanwalt beauftragt worden, Missbrauchsfälle in der Diözese seit 1945 aufzuklären.