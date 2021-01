Mainz: In Rheinhessen und an der Nahe sind im vergangenen Jahr mehrere hundert Minijobs im Gastgewerbe weggefallen. Das bestätigt die Agentur für Arbeit in Mainz.

Nach Angaben der Arbeitsagentur ging die Zahl der Minijobber im Gastgewerbe um über 20 Prozent zurück - betrachtet man den Zeitraum Juni 2019 bis Juni 2020. In Zahlen sind das über 1 800 Stellen in der Region, die gestrichen wurden. Auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gäststätten - kurz NGG - weist auf diesen Rückgang hin. Nach ihren Informationen sind wegen der Corona Krise in Mainz, Worms und Bad Kreuznach die Minijobs deutlich zurückgegangen: in Worms am stärksten um 27 Prozent gefolgt von Mainz und Bad Kreuznach. In diesem Zusammenhang fordert die Gewerkschaft NGG von der Politik, mehr Stellen sozialversicherungspflichtig zu machen. Minijobs seien nicht krisenfest, wer einen übernehme habe keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.