Die Mainzer Stadtwerke und ihre Tochtergesellschaft Mainzer Netze will in den kommenden Jahren bis zu 85 Millionen Euro in ihr Trinkwasseernetz investieren. In einer Mitteilung heißt es, dass damit unter anderem neue Brunnen im Wasserwerk Eich gebaut werden sollen. Außerdem sei eine neue, acht Kilometer lange Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Hof Schönau bei Rüsselsheim nach Mainz verlegt werden.