Millionen vom Bund für Lüftungsanlagen

Schulen und Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Alzey-Land bekommen vom Bund fast fünf Millionen Euro Zuschuss für Lüftungsanlagen. Nach Angaben des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Steffen Unger sollen mit dem Geld im neuen Jahr neue Anlagen gebaut werden. Die neuen Lüftungsanlagen sorgen nach Angaben von Experten in den Klassenräumen für frischere Luft und reduzieren damit den Aerosole-Gehalt. Die Verbandsgemeinde Alzey-Land sei damit Vorreiter im Kreis Alzey-Worms, sagte Unger. Die neuen Anlagen würden unter anderem in Kitas und Grundschulen in Flonheim, Gau-Odernheim und Albig eingebaut.