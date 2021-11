BioNTech investiert eine Milliarde in Mainzer Standort

BioNTech-Gründer Ugur Sahin hat die Investitionspläne des Unternehmens in Mainz konkretisiert. Der Konzern will eine Milliarde Euro in seinen Standort in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt investieren.

Das erste Teilstück des an den Firmensitz in Mainz angrenzenden Kasernengeländes werde BioNTech Anfang 2022 erhalten, sagte Sahin den Zeitungen der VRM-Gruppe. Dort entstünden neue Labore und Büroflächen. Der übrige Bereich des Bundeswehr-Geländes werde für das Unternehmen Anfang 2023 frei. Damit verdoppele sich die Konzernfläche. Insgesamt plant BioNTech nach Sahins Angaben zehn neue Gebäude über Mainz verteilt. Entstehen soll ein Campus für Wissenschaft und ein Mini-Campus für Administration. "Hinzu kommt eine Herstellungsstätte für Krebstherapien und Büroflächen, die sich über die Stadt verteilen." Auch andere BioNTech-Standorte wachsen Am Standort Marburg werde nach wie vor die Produktion ausgebaut, erklärte der BioNTech-Gründer. In Marburg stelle BioNTech große Mengen des abfüllfertigen Covid-19-Impfstoffs her. Auch am Produktionsstandort Idar-Oberstein sei viel passiert, dort habe BioNTech gerade neue Labore in Betrieb genommen. Mitarbeiterzahl soll stark steigen Aktuell hat BioNTech nach Sahins Worten rund 1.800 Beschäftigte in Mainz und 2.800 weltweit. In den nächsten fünf bis acht Jahren solle die Zahl der Beschäftigten in Mainz auf 3.000 bis 4.000 wachsen, hieß es.

