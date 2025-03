Besorgte Bürger haben auf dem Rhein die milchige Flüssigkeit entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Bisher ist unklar, was es ist.

Am Mittwochnachmittag hatten Bürgerinnen und Bürger im Rhein bei Mainz die milchige Flüssigkeit bemerkt. Sie alarmierten sofort den Notruf.

Diese milchige Flüssigkeit im Rhein haben besorgte Bürgerinnen und Bürger entdeckt. Feuerwehr Wiesbaden

Zur Sicherheit errichteten die Feuerwehren von Mainz und Wiesbaden sogenannte Ölsperren vor dem Mainzer Winterhafen, am Eicher See sowie vor den Häfen von Schierstein und Rüdesheim.

Flüssigkeit wird analysiert

Bisher ist unklar, um was es sich bei der milchigen Flüssigkeit handelt. Laut der zuständigen Wasserschutzpolizei Ludwigshafen ist der milchige Film zuerst in Worms bemerkt worden. Die Feuerwehr hat dort Proben entnommen. Die Experten warten jetzt auf das Ergebnis.

"Im Moment können wir nicht sagen, wie gefährlich der Stoff ist", so der Sprecher der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen, "wir gehen aber davon aus, dass keine große Gefahr besteht."

Der milchige Film ist vom Rhein bereits bis nach Wiesbaden getragen worden. Bisher seien keine Fische und auch keine anderen Tiere gestorben. Zudem hätten auch die Pflanzen auf den milchigen Film nicht reagiert.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Die Behörden nehmen an, dass die Flüssigkeit in Worms in den Rhein gelangt ist. Sie vermuten, dass sie von einem Boot stammt. Ob sie absichtlich in den Rhein geschüttet worden ist, kann bisher nicht gesagt werden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.