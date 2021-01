Aufatmen bei Mensch und Umwelt: In ganz Rheinland-Pfalz lagen die Stickstoffdioxid-Messwerte im vergangenen Jahr unterhalb des Grenzwerts. In Mainz sind sie am stärksten zurückgegangen.

"Das ist das erste Mal seit Einführung des Grenzwertes im Jahr 2010", sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) in einer Pressemitteilung. Das Landesamt für Umwelt hat nun die Daten von 2020 aller Messstellen in Rheinland-Pfalz ausgewertet.

Corona-Lockdown verbessert Luft

Warum die Messwerte zurückgegangen sind, hat laut Umweltministerium verschiedene Gründe. Während des ersten Corona-Lockdowns im März und April seien viel weniger Autos durch die Stadt gefahren - entsprechend weniger Stickstoffdioxid wurde in die Luft abgegeben. Außerdem seien in den letzten Jahren alte Dieselfahrzeuge umgerüstet worden. In Mainz waren das nach Angaben der Stadt vor allem Busse, die jetzt deutlich sauberer fahren und weniger Stickstoffdioxid produzieren.

Im Sommer wurde außerdem auf zwei Hauptverkehrsachsen in der Mainzer Innenstadt Tempo 30 eingeführt. Wenn Autos langsamer fahren, stoßen sie auch weniger Stickstoffdioxid aus. Ein weiterer Grund für die geringeren Stickstoffdioxidwerte seien die guten Wetterbedingungen im vergangenen Jahr gewesen. Wenn es zum Beispiel mehr Wind und Regen gebe, verteilten sich die Schadstoffe besser, heißt es aus dem Umweltministerium.

NO2-Werte in Mainz am stärksten zurückgegangen

Laut Sabine Riewenherm, Präsidentin des Landesamts für Umwelt, konnten in Mainz die größten Verbesserungen erzielt werden: "An den Messstellen in Mainz konnten wir im Vergleich mit anderen Städten in Rheinland-Pfalz den größten Konzentrationsrückgang beobachten."

Die Luft weiter verbessern

Wenn wieder mehr Autos unterwegs sind, könnten die Messwerte natürlich wieder steigen, so Umweltministerin Anne Spiegel. "Daher sollten wir trotz der erfreulichen Ergebnisse wachsam bleiben und weiterhin auf Maßnahmen zur Luftverbesserung setzen, zum Beispiel durch Verbesserungen des ÖPNV, den Ausbau des Radverkehrs und die Nachrüstungen alter Diesel-Fahrzeuge."

Stadt Mainz: Bessere Luft auch ohne Corona-Lockdown

Die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) zeigt sich zuversichtlich: Die Maßnahmen funktionierten auch ohne den Corona-Effekt, sagte sie dem SWR. Durch Tempo 30 gebe es jetzt viel weniger Durchgangsverkehr in der Innenstadt. Außerdem würden die neue Umweltspur für Busse und die geänderte Ampelschaltung in der Stadt helfen.

Der kritische Blick auf die Stickstoffdioxid-Werte in Mainz aber bleibt. Auch aus den Augen der Deutschen Umwelthilfe, die gegen die Stadt Mainz geklagt hatte.