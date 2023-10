per Mail teilen

Am Freitag hatte ein Mann am Alzeyer Busbahnhof zwei Personen mit einem Messer angegriffen. Inzwischen ist klar: Bei den Opfern handelt es sich um die Mutter und den Bruder des Angreifers.

Die Attacke hatte sich am Freitagvormittag zugetragen, als relativ viele Menschen am Alzeyer Busbahnhof unterwegs waren. Zunächst hieß es von Seiten der Polizei, ein 26-Jähriger sei mit einem Messer auf einen Mann und eine Frau losgegangen. Beide wurden bei der Attacke verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Mutter und Bruder mit Messer verletzt

Inzwischen haben die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei den Opfern um die 55-jährige Mutter und den 21-jährigen Bruder des Angreifers handelt. Der Attacke scheint ein Streit vorangegangen zu sein. Wie die Tat genau abgelaufen ist und was die Hintergründe sein könnten, dazu gibt es momentan keine weiteren Informationen.

Messer-Angreifer am Tatort überwältigt

Der 26-Jährige konnte von Passanten überwältigt und festgehalten werden, bis die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen. Diese nahmen ihn fest. Ein Teil des Busbahnhofs musste für die Ermittlungen eine Zeitlang gesperrt bleiben.

Vorwurf: versuchte Tötung

Der 26-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter am Mainzer Amtsgericht vorgeführt. Dieser entschied, dass der Mann einstweilig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts einer versuchten Tötung ermittelt. In dem Zusammenhang werden auch Augenzeugen gebeten, sich bei der Alzeyer Polizei zu melden.