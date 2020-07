per Mail teilen

Nach den tödlichen Polizeischüssen in Mainz haben die Ermittler erste Details ihrer Arbeit bekanntgegeben. Demnach hat ein Polizist auf den mit einem Messer bewaffneten Angreifer geschossen, um einen Kollegen zu retten.

Als die Polizei den mutmaßlichen Angreifer am Dienstagnachmittag im Mainzer Stadtteil Gonsenheim habe festnehmen wollen, sei er einem der Polizisten "sehr nahegekommen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Letztendlich habe ein anderer Polizist geschossen, um seinen Kollegen zu schützen. Dabei sei der Mann tödlich verletzt worden. Zuvor habe man noch versucht, den 57 Jahre alten Mann per Pfefferspray und Elektroschockpistole (Taser) aufzuhalten.

76-Jähriger schwer verletzt

Die Polizei war alarmiert worden, weil der Angreifer zuvor einen anderen Mann niedergestochen und schwer verletzt hatte. Als die eingesetzte Funkstreife vor Ort eintraf, habe sie das Opfer mit Schnittverletzungen angetroffen. Der 76-Jährige sei mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei lebten der erschossene mutmaßliche Täter und der Verletzte im gleichen Haus. Zu den Hintergründen des Messerangriffs gebe es noch keine Informationen. Eine Vernehmung des Verletzten sei zurzeit noch nicht möglich.

Der vermeintliche Täter flüchtete nach der Tat laut Polizei in eine Erdgeschosswohnung einer Senioren-Anlage und verschanzte sich dort. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sowohl er als auch seine Mutter in dem Haus eine Wohnung haben.