Messerattacke auf Geburtstagsfeier

In Wiesbaden ist in der Nacht zum Samstag ein 26-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Mann auf einer Geburtstagsfeier mit einem 21-jährigen Mann in Streit geraten. Dieser habe ihm in der Folge mit einem Messer in den Oberkörper gestochen.

Der 26-Jährige habe sich dann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus begeben. Zu der Schwere seiner Verletzungen wollte die Polizei auf SWR-Anfrage keine Angaben machen. Nach dem 21-jährigen mutmaßlichen Täter werde aktuell noch gesucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in diesem versuchten Tötungsdelikt die Ermittlungen aufgenommen.