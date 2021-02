In einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) haben Mütter und Väter ihre Lockdown-Erfahrungen geschildert. Mit dabei war auch eine alleinerziehende Mutter aus Mainz.

An einer Stelle verzieht Angela Merkel ihr Gesicht. Eva-Maria Vogt berichtet gerade von ihren Einkaufserlebnissen mit zwei Kindern in Corona-Zeiten: "Wenn man beim Einkaufen verlangt, dass mein Grundschulkind einen eigenen Einkaufswagen mit sich führt, damit die Kontaktpersonen-Anzahl im Laden nicht überschritten wird - das funktioniert nicht."

Kinder und Einkaufen in der Pandemie: "Eine sehr unangenehme Erfahrung", sagt die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Alter von zwei und acht Jahren. "Dass man dann gefragt wird, warum müssen Sie denn ihre Kinder mitnehmen? Können Sie die denn nicht zu Hause lassen?" Eine Zweijährige könne man aber nicht einfach zu Hause lassen. Da wünscht sich Vogt mehr Verständnis und bei der Bundeskanzlerin bekommt sie es: "Also da fordere ich schon Verständnis ein", reagiert sie auf Vogts Einkaufserlebnisse.

"Gelegenheit einfach nutzen"

14 Väter und Mütter waren am Donnerstag eingeladen, in der Reihe "Bundeskanzlerin im Gespräch" per Videoschalte ihre Belastungen im Lockdown zu schildern. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Rheinland-Pfalz hatte Vogt für die Teilnahme vorgeschlagen. Die Mainzerin hatte erst überlegt, ob sie überhaupt mitmachen soll. "Aber dann dachte ich, so eine Gelegenheit muss man einfach nutzen, um das Thema Familien in dieser Zeit zur Sprache zu bringen", erklärt sie im SWR-Gespräch einen Tag danach. Während sie mit ihrem Achtjährigen im Homeschooling eine Mathematik-Konferenz startet.

"Soziale Isolation" zwischen Betreuung, Homeoffice und Haushalt

Das Netzwerk, das Vogt anfangs unterstützte, sei wegen der Kontaktbeschränkungen zusehends weggefallen, berichtet Vogt der Kanzlerin und den anderen Teilnehmern. Kinderbetreuung, Homeschooling, Homeoffice, Haushalt, Einkaufen: "Das blieb am Ende alles an mir hängen", so die Juristin. "Ich bin zwar ständig physisch anwesend, aber nie für meine Kinder ansprechbar." Vogt spricht von sozialer Isolation. "Die Kontaktbeschränkungen führen dazu, dass wir überhaupt niemanden mehr sehen können." Die Kinder könnten auch nicht alleine los, um sich zu treffen.

Jüngst habe sie wieder vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach gehört, dass Kinder unter zwölf Jahren das Virus weniger stark verbreiteten. "Aber dennoch tragen Kinder eine der Hauptlasten, und die Eltern damit auch."

Merkel: "Kitas und Grundschulen zuerst öffnen"

Merkel hat Verständnis, erklärt die Beweggründe der Bundesregierung, spricht von einer außergewöhnlichen Zeit, die für die Kinder natürlich ganz einschneidend sei. Sie verweist auf die Notbetreuung, "das wird ja glaube ich in Rheinland-Pfalz auch recht gut angeboten." Und sie macht eine Zusage für die Zeit, in der die Fallzahlen wieder unten sind: "Das erste, wo wir wieder öffnen, werden die Kitas und die Grundschulen sein. Vor allem anderen."

Beim Thema Kinderbonus noch mal mit der Ministerin reden

Am Tag danach ist Vogt zufrieden mit der Veranstaltung. Einen konkreten Ratschlag hatte sie von der Kanzlerin nicht erwartet. "Aber ich glaube, dass sie auch in den Details einiges mitgenommen hat, was sie bisher vielleicht noch gar nicht gehört hatte." Zum Beispiel, dass der neue Kinderbonus von 150 Euro bei Alleinerziehenden - wie im vorigen Jahr - zur Hälfte an den anderen Elternteil gehen soll. Auch wenn das Kind nicht bei diesem lebe und dieser mit der Betreuung gar nichts zu tun habe. "Darüber werde ich noch mal mit der Familienministerin reden", hatte Merkel der Mainzerin in diesem Punkt zugesagt.

Merkel offen für "Familiengipfel"

Auch für die Idee eines "Familiengipfels", der am Ende aus der Runde der Eltern vorgeschlagen wurde, habe sich die Bundeskanzlerin offen gezeigt, berichtet Vogt. "Es gab schon so viele Gipfel für dieses und jenes, da könnten auch mal die Familien dran sein."

"Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken."

Bei allem Klagen über die derzeitigen Belastungen stößt Merkel bei Vogt aber auch auf Verständnis. "All diese Entscheidungen treffen zu müssen - ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken", gibt sie der Kanzlerin in der Schalte mit auf den Weg. Diese bleibt gewohnt nüchtern: "Naja, ich hätte mir wirklich was anderes gewünscht für Deutschland."