Ukrainischer Unabhängigkeitstag: Menschenkette in Mainz

Vor einem halben Jahr ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine wurde in Mainz am Mittwochabend ein Zeichen gesetzt.

Der Ukrainische Verein Mainz hat am Mittwochabend auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz eine Menschenkette gebildet. Nach Angaben von Sprecherin Nataliia Bucholtz wurden bis zu 300 Menschen erwartet. Tatsächlich zählte die Polizei am Abend mehr als 900 Teilnehmende. Viele hatten Plakate und Fahnen mitgebracht, einige waren auch traditionell gekleidet.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) nahm ebenfalls an der Menschenkette teil. SWR

Die Teilnehmenden stellten sich auf dem Bürgersteig auf und bildeten so von Mainz aus über die ganze Länge der Theodor-Heuss-Brücke bis nach Wiesbaden hinüber eine Menschenkette.

Unabhängigkeitstag und Kriegsbeginn

Am Mittwoch jährt sich zum 31. Mal die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Nataliia Bucholtz sagt, dieser Tag sei in der Ukraine eigentlich ein wichtiger Feiertag mit großen Festen, Konzerten und Zeremonien. In diesem Jahr habe er einen bitteren Beigeschmack, weil vor genau einem halben Jahr der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen habe. Der Verein wolle deshalb auch an die vielen Menschen erinnern, die schon gestorben seien, um die Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen.