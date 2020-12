Am Hauptbahnhof in Mainz sind am Mittwochnachmittag Züge ausgefallen, es kam auch zu Verspätungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn befanden sich auf der Strecke zwischen dem Mainzer Hauptbahnhof und der Haltestelle Mainz Nord Menschen auf den Gleisen. Inzwischen läuft der Bahnbetrieb in Mainz wieder nach Plan.