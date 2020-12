Der Stadtrat Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) hat gestern Abend einstimmig eine Resolution zum Erhalt des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes verabschiedet. Die Kassenärztliche Vereinigung plant die Bereitschaftszeiten in Meisenheim zum Februar kommenden Jahres drastisch zu reduzieren. Die Bereitschaftszeiten sollen von jetzt 112 auf 37 Stunden pro Woche reduziert werden. Die Kassenärztliche Vereinigung begründet das mit zunehmenden Ärztemangel und geringer Inanspruchnahme. In den Nachtstunden käme durchschnittlich weniger als ein Patient. Die Stadt befürchtet, dass die Bereitschaftsdienstzentrale in einem nächsten Schritt ganz schließen könnte. Mit der Resolution fordert der Stadtrat, die Bereitschaft in ihrer bisherigen Form beizubehalten. Außerdem will er in die Planungen mit einbezogen werden. Der Resolution will sich kommende Woche auch der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan anschließen, außerdem geht sie an alle 86 betroffenen Ortsgemeinden.