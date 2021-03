In Rheinhessen gibt es immer mehr Weißstörche. Wie der Naturschutzbund NABU mitteilt, haben im vergangenen Jahr etwa 20 Prozent mehr Storchküken das Nest verlassen als im Jahr davor. Insgesammt habe man in Mainz und im Kreis Mainz-Bingen 71 Jungstörche gezählt. Das hänge damit zusammen, dass die Storchnester jedes Jahr mehr werden, weil die Vögel bessere Lebens- und Nahrungsflächen finden. Gerade auf den Hochspannungsmasten in Mainz-Laubenheim gebe es ein „kolonieartiges Nisten“, so eine NABU-Sprecherin. Allerdings sei das ein großes Problem für die Stromversorger.