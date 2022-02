Mehr Strom durch Wind im Februar

per Mail teilen

Der starke Wind der vergangenen Tage hat auch in Rheinhessen dazu geführt, dass deutlich mehr Energie aus Windkraftanlagen gewonnen wurde. Nach Angaben des rheinhessischen Energieunternehmens EWR wurden zum Beispiel am Montag um 19 Uhr mehr als 290 Millionen Watt Strom von den Windrädern in der Region ins Stromnetz eingespeist.

Zum Vergleich: am Dienstagmorgen gegen halb zehn war es weniger als die Hälfte. Wie die Tochtergesellschaft der Mainzer Stadtwerke, die Gesellschaft Mainzer Erneuerbare Energien auf Anfrage mitteilt, kann sie mit der durch die letzten Tage gewonnenen Energie aus ihren Windrädern Verluste ausgleichen. Denn im Januar habe sie 40 Prozent weniger Windenergie produziert als sonst. Grundsätzlich sei jedoch ein schwächerer und gleichmäßiger Wind zur Stromgewinnung besser als hohe Windstärken, weil die Energie nicht speicherbar ist.