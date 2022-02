Mehr Raser und Drängler auf rheinhessischen Autobahnen wegen Corona?

per Mail teilen

Drängeln, rasen, Rennen fahren - bei den Polizeistationen in Rheinhessen häufen sich aktuell die Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Schuld daran könnte die Corona-Pandemie sein.

Immer öfter werden der Polizei Raser und Drängler gemeldet, direkt per Handy von der Autobahn. Die Polizei bekommt die Täter aber nur selten zu fassen, wie Polizeihauptkommissar Andreas Styner von der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim erzählt: "Bis wir dann vor Ort sind, ist der Raser in den meisten Fällen schon weg."

Die Automarke, die Farbe des Fahrzeugs oder das Kennzeichen seien zwar häufig bekannt. Ohne den Fahrer des Autos oder einen Beweis für zu schnelles Fahren oder Abdrängen seien die Ermittlungen aufwendig und schwer und liefen meist ins Leere.

"Hier gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Das wusste ich nicht."

Raser haben viele Ausreden auf Lager

Manchmal kann die Polizei den Raser aber doch stellen, vor allem wenn sie mit einem Zivilfahrzeug unterwegs ist. Dann, so Hauptkommissar Styner, bekämen sie teilweise schräge Ausreden zu hören. Am häufigsten gäben die Betroffenen an, nichts von einer Geschwindigkeitsbegrenzung gewusst zu haben. Viele sagten auch, sie seien provoziert worden und hätten unbeabsichtigt darauf reagiert.

Ein Fahrer, den die Polizei nach einem Rennen angehalten hatte, habe gesagt, das sei nur Zufall gewesen, dass ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in dieselbe Richtung gefahren sei.

Einziges Mittel: Führerscheinentzug

Den Dränglern und Rasern auf den Autobahnen könne man nur mit mehr Kontrollen beikommen, sagt Styner. Ein generelles Tempolimit, wie beispielsweise 130 km/h, interessiere die Fahrer eines Rennens wenig.

Wenn die Justiz ihre Möglichkeiten aber voll ausschöpfe, könnten Führerscheinentzug oder Einzug des Fahrzeugs eines Rasers ein gutes Mittel sein, die Sache in den Griff zu bekommen.

Härtere Strafe bei illegalen Autorennen Bei Rennen mit Todesfolge sieht das Gesetz §315d seit 2017 Haftstrafen von bis zu zehn Jahren vor. Auch eine Verurteilung wegen Mordes ist möglich. Vorher erhielten Raser maximal ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Zwei Besonderheiten gibt es: Ein Rennen gegen sich selbst ist ebenfalls strafbar und auch spontane Rennen fallen unter den Tatbestand.

Psychologe sieht Zusammenhang mit Corona

Es lasse sich darüber spekulieren, dass immer mehr Verkehrsdelikte wie Rasen und Drängeln etwas mit der nun schon zwei Jahre anhaltenden Corona-Lage zu tun haben, sagt Michael Bogus, Verkehrspsychologe bei Nord-Kurs mit einer Beratungsstelle in Mainz.

Viele Menschen seien unsicher, unzufrieden und enttäuscht und das führe zu negativen Stresszuständen, die sich in der zugespitzten Pandemiesituation nun im Straßenverkehr zeigten. Es gebe einen erwiesenen Zusammenhang zwischen unterdrückter Aggression und Frustration mit dem Verhalten im Straßenverkehr, so Bogus.

"Die sehen den anderen als Gegner oder Opfer"

"Die Betroffenen sehen den anderen als Gegner oder Opfer, an dem sie stellvertretend ihre Ohnmacht im übrigen Leben abreagieren." Zum Teil lebten solche Leute einen emotionalen Thrill aus. Sie benutzten ihr Auto als Waffe wie im Kampf, um verdrängte, aufgestaute Wut abzubauen.

Mehr Verständnis füreinander

Verkehrspsychologe Michael Bogus sieht hier auch andere in der Pflicht. In den Familien, den Schulen und dem gesamten Bildungsbereich müsse früh ein soziales und emphatisches Verständnis für den Nächsten etabliert werden. Das könnte für ein verständnisvolleres Miteinander im Straßenverkehr sorgen.