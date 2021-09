Mehr Personal wegen EU-Führerschein

per Mail teilen

Die Stadt Mainz und der Kreis Alzey-Worms haben das Personal in ihren Führerscheinstellen aufgestockt. Grund ist die Regelung der EU, dass unter anderem Menschen der Jahrgänge 1953 bis 1958 bis Anfang des kommenden Jahres ihre alten Führerscheine umtauschen müssen.

Sowohl in Mainz, als auch im Kreis Alzey-Worms sind jeweils zwei Vollzeitstellen für den Führerschein-Umtausch neu besetzt worden. Die Stadt Worms teilte auf SWR-Anfrage mit, dass es zwar keine neuen Stellen geben werde, dafür aber personelle Umverteilungen. Aktuell betrage die Wartezeit für einen Termin in den Führerscheinstellen in Mainz, Alzey und Worms jeweils bis zu vier Wochen, heißt es von Seiten der Verwaltungen.

Künftig nur noch fälschungssichere Führerscheine

Bis Anfang 2033 sollen nach Vorgaben der Europäischen Union nur noch einheitliche und fälschungssichere Führerscheine im Umlauf sein. Der Umtausch ist verpflichtend und geschieht gestaffelt. Sowohl in der Stadt Mainz als auch im Kreis Alzey-Worms müssen bis dahin schätzungsweise mehr als 100.000 Menschen ihre Führerscheine umtauschen. Werden Auto- oder Motorradfahrer mit einem veralteten Führerschein erwischt, ist ein Verwarnungsgeld von 10 Euro fällig.

Wer muss seinen Führerschein umtauschen?

Alle, deren Führerschein vom 19. Januar 2013 an ausgestellt wurde, müssen ihre Fahrerlaubnis nicht umtauschen. Wer vor 1953 geboren ist, kann sich Zeit lassen: Erst 2033 ist der neue Führerschein für diese Altersgruppe Pflicht.