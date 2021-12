per Mail teilen

Corona und die Vorweihnachtszeit sorgen wieder für Berge von Paketen und Päckchen im Paketzentrum Saulheim. Damit die rechtzeitig zum Fest ankommen, hat die Post reagiert.

Das Paketzentrum der Deutschen Post in Saulheim (Landkreis Alzey Worms) hat in der Vorweihnachtszeit erneut das Personal aufgestockt. Nach Angaben von Stefan Heß, dem Sprecher der Deutschen Post, werden Pakete und Päckchen zurzeit im Drei-Schicht-Betrieb abgefertigt. Statt 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten jetzt in Saulheim 480.

Das Paketzentrum Saulheim ist einer von 36 Knotenpunkten der Post in Deutschland. Hier kommt die bundesweite Post für die Region an und wird an die Adressaten verteilt. Genauso landen hier die Pakete, die die Menschen aus der Region versenden und werden entsprechend weiterverschickt.

In Saulheim werden alle Pakete aus Rheinhessen, dem Naheland, dem Hunsrück sowie Teilen des Saarlands und Hessen abgefertigt. SWR

Die Post ist auch mit mehr Fahrzeugen als sonst unterwegs. Laut Stefan Heß sind rund 13.000 zusätzliche Transporter und Lkw für das Weihnachtsgeschäft unterwegs. Auch mit E-Bikes und E-Trikes würden die Pakete gerade zu den Menschen gebracht.

Mehr Pakete auch wegen 2G-Regel im Einzelhandel

Die anhaltende Corona-Pandemie und die neue 2G-Regel im Einzelhandel habe dazu geführt, dass viele Menschen ihre Weihnachtsgeschenke im Internet bestellen, vermutet der Sprecher der Deutschen Post.

Im Paketzentrum Saulheim würden im Moment täglich rund eine halbe Million Päckchen und Pakete abgefertigt. Das sei so viel wie in der Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr. "Es gibt aber auch Tage, da sind es mehr Pakete", so Stefan Heß. Im Paketzentrum sei viel zu tun, auch die 3G-Regel für das Personal und die Corona-Abstandsregeln erschwerten die Arbeit im Paketzentrum. Aber alle hätten sich darauf eingestellt.

"Im Moment ist super Wetter für die Paketauslieferer, die Straßen sind frei."

Wenn alles gut läuft, könnten die Pakete und Briefe rechtzeitig vor Weihnachten ankommen. Stefan Heß hofft darauf, dass jetzt nicht noch Eis und Schnee dazu kommen.

Weihnachtsgeschenke so früh wie möglich abschicken

Die Weihnachtspost sollte auf jeden Fall so früh wie möglich abgeschickt werden. Weihnachtspakete müssten bis zum 20. Dezember aufgegeben werden. Für Briefe sei der letzte Termin der 22. Dezember, damit sie rechtzeitig vor Weihnachten ankommen.