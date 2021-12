Mehr nächtliche Zugverbindungen in Rheinhessen

per Mail teilen

Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag fahren zwischen Mainz, Alzey, Bad Kreuznach und Mannheim an Wochenenden nachts mehr Züge. Damit sollen sogenannte Nachtlücken geschlossen werden, wie der Bahnanbieter vlexx und der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) mitteilen. Nachtschwärmer könnten dann zum Beispiel um kurz nach 3 Uhr noch Züge von Mainz nach Worms oder Alzey nutzen. Bisher musste man um diese Uhrzeit mehrmals umsteigen, um ans Ziel zu kommen. Wer am Wochenende nach Bad Kreuznach muss, erreicht noch einen Zug um 1:40 Uhr ab Mainz. Außerdem verspricht die Deutsche Bahn, auf der S-Bahnlinie zwischen Mainz und Mannheim mehr Sitzplätze und WLAN einzurichten.