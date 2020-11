Die Sanierung der Rheingoldhalle in Mainz wird vom Land mit zusätzlich 5,8 Millionen Euro unterstützt. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) übergab am Mittwoch einen entsprechenden Zuwendungsbescheid an die Stadt. Die Förderung ist für den zweiten Bauabschnitt bestimmt, der unter anderem die Sanierung von Sälen auf der "Ebene 0" umfasst. Der erste Bauabschnitt mit der Ebene darüber wurde vom Land bereits mit 4,7 Millionen Euro gefördert. Die Sanierungskosten sind mit insgesamt 29,1 Millionen Euro veranschlagt. Erschwert wurden die Arbeiten durch einen Brand am 16. Mai vergangenen Jahres. Der Schaden wurde auf drei bis fünf Millionen Euro geschätzt.