Im vergangenen Jahr haben sich mehr jüngere Frauen beim Frauennortruf in Mainz gemeldet als im Jahr davor. Ein zentrales Thema seien Internetbekanntschaften gewesen, heißt es von Seiten des Vereins. Während der Pandemie waren Cafés oder Clubs geschlossen. Junge Frauen, die einen Mann über eine Partnerbörse kennengelernt hatten, wählten nach Angaben des Mainzer Frauennotrufs oft ihre eigene Wohnung für das erste Date. Doch dort sei es dann zu sexuellen Übergriffen gekommen. Viele Betroffene hätten gedacht, zuhause seien sie sicher. Knapp 100 junge Frauen zwischen 14 und 27 Jahren wandten sich im vergangenen Jahr an die Beraterinnen des Frauennotrufs. Die gestiegene Nachfrage erklärt sich der Verein unter anderem damit, dass sie über ihre Arbeit jetzt auch verstärkt in den sozialen Netzwerken berichten, wie beispielsweise in Instagram.

Wem hilft der Frauennotruf Mainz? Der Frauennotruf Mainz e.V. arbeitet seit 1979 zum Thema sexualisierte Gewalt. Beraten und unterstützt werden Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Sie können sich telefonisch unter 06131/221213 oder online beraten lassen. Unter sexualisierter Gewalt versteht man jede Art von übergriffigem Verhalten, welches sich über die persönlichen Rechte und den Willen von Frauen und Mädchen hinwegsetzt. An den Frauennotruf Mainz können sich auch Bezugspersonen wenden.