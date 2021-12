Viele neue Corona-Teststationen

In der Region haben seit vergangenem Wochenende wieder vermehrt Corona-Teststationen eröffnet. Grund dafür ist die seit Samstag geltende Testpflicht, auch für Genesene und Geimpfte, beim Besuch von Restaurants oder Theater. Auf einer Übersichtsseite des Landes Rheinland-Pfalz ist ersichtlich, dass allein in Mainz seit Samstag sechs neue Teststationen eröffnet wurden beziehungsweise demnächst öffnen. Auch in Gau-Algesheim, Bingen oder in Nieder-Olm sollen diese Woche laut der Internetseite neue Test-Angebote hinzukommen. Beim Coronatest-Anbieter Covimedical in Mainz seien am Wochenende alle Termine ausgebucht gewesen, so ein Sprecher. Man habe fast 50 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Außerdem würden ab morgen (7.12) die Testkapazitäten am Mainzer Hauptbahnhof ausgeweitet. Dann könnten dort pro Tag bis zu 2.500 Corona-Tests durchgeführt werden.