per Mail teilen

In den Impfzentren in der Region wird ein Zahn zugelegt. Der Corona-Impfstoff des Mainzer Entwicklers Biontech steht in größeren Mengen zur Verfügung.

Weil das Werk des Pharmaherstellers Pfizer im belgischen Puurs umgerüstet wurde, konnten mehrere Wochen lang nicht die vereinbarten Mengen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs geliefert werden.

Seit Montag stehen aber wieder größere Kontingente zur Verfügung. In den Impfzentren in Mainz, Ingelheim, Bad Sobernheim, Alzey und Worms gehen die Verantwortlichen deshalb davon aus, die Zahl der Impfungen deutlich steigern zu können.

Impfzentrum Mainz erhöht Kapazitäten

In der vergangenen Woche hatte nur der Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung gestanden. Deshalb wurde in Mainz lediglich mit einer Impfstraße gearbeitet. Täglich wurden 150 Termine vergeben. "Nun wird die zweite Impfstraße wieder aufgemacht", sagte der Sprecher der Stadt Mainz, Marc André Glöckner.

Angepeilt sei, täglich bis zu 550 Menschen zu impfen. Zum einen über 80-Jährige mit dem Biontech-Impfstoff, zum anderen würde medizinisches Fachpersonal mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca geimpft.

Zum Zuge kämen erstmals auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Beschäftigte von Mainzer Kindertagesstätten. Sie können sich seit Samstag zum Impfen anmelden.

Auch Kreis Mainz-Bingen erhöht Tempo

Im Impfzentrum des Kreises Mainz-Bingen in Ingelheim kommt das Personal von Schulen und Kitas zum Zuge. "Insgesamt rechnen wir mit 500 Impfungen am Tag", so der Sprecher des Kreises Mainz-Bingen, Bardo Faust.

Weil das Impfzentrum in Ingelheim für deutlich mehr Impfungen am Tag ausgelegt sei, mache es keinerlei Probleme, dass nun das Lehrpersonal hinzukomme. Auch sie werden mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Das Mittel von Biontech sei weiterhin älteren Menschen ab 80 Jahren vorbehalten.

Im Corona-Impfzentrum in Bad Sobernheim impfen auch Apotheker. SWR S. Jakobi

Impfzentrum in Bad Sobernheim ausgebucht

Im Impfzentrum des Kreises Bad Kreuznach in Bad Sobernheim gibt es dagegen erst ab Mittwoch Termine für das Personal von Schulen und Kitas. "Vorher ist alles ausgebucht", sagt der Leiter des Impfzentrums, Benjamin Hilger. Bei den gut 400 Impfungen am Tag in Bad Sobernheim sollen ebenfalls die Mittel von Biontech und Astrazeneca zum Einsatz kommen.

Mehr Impfungen auch im Kreis Alzey-Worms

Im Impfzentrum des Landkreises Alzey-Worms in Alzey können Lehrerinnen und Lehrer sowie das Personal von Kindertagesstätten ab Donnerstag Termine für ihre erste Impfung mit Astrazeneca bekommen. Bisher habe wenig Impfstoff zur Verfügung gestanden, so eine Sprecherin. Täglich seien nur um die 140 Impfungen möglich gewesen. In dieser Woche rechne man mit einer deutlichen Steigerung.