Seit 1. April fahren mehr Busse ins Mainzer Umland

per Mail teilen

Die Mainzer Mobilität und der Rhein-Nahe-Verkehrsverbund erweitern ihr Busnetz. Vor allem kleinere Gemeinden in Rheinhessen sollen besser angeschlossen werden.

Mit dem neuen Fahrplan, der seit dem 1. April gilt, starten die beiden Verkehrsbetriebe ihr neues Busnetz. Einige Linien werden dabei in den Landkreis Mainz-Bingen verlängert.

Verbandsgemeinde Bodenheim profitiert

Laut RNN soll unter anderem die Verbandsgemeinde Bodenheim besser angebunden werden. Demnach bekommt die Verbandsgemeinde erstmals eine Buslinie, die alle fünf Ortsgemeinden jeweils stündlich miteinander verbindet. Zudem führt die Linie direkt ins Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim und an den Mainzer Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeiten wird es in Lörzweiler und Harxheim geben.

Von Ingelheim, Heidesheim und Wackernheim schneller nach Mainz

Ebenfalls neu sind zwei Bus-Verbindungen über Wackernheim bis nach Ingelheim. Zusätzlich gibt es ab heute eine Linie von Ingelheim über den Stadtteil Heidesheim bis in die Mainzer Altstadt. Durch die neue Linie entstehen außerdem Direktverbindungen aus Heidenfahrt und Heidesheim unter anderem auf die Breite Straße in Mainz-Gonsenheim und zur Mainzer Universität.

Vor allem in den Stoßzeiten drängen sich viele Kinder und Erwachsene in den Bussen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Von Mainz-Mombach nach Budenheim

Aus der Buslinie 61 werden die Linien 80 und 81. Diese fahren künftig nicht nur nach Mainz-Mombach. Die Strecke wird bei jeder zweiten Fahrt bis nach Budenheim verlängert. Dabei werde auch das Budenheimer Waldschwimmbad angefahren, wodurch in diesem Gebiet erstmals ohne lange Fußwege der Anschluss ans Busnetz erfolge, so die Mainzer Mobilität.

Gustavsburger Gewerbegebiete werden angeschlossen

Auf der hessischen Seite sind die Gustavsburger Industrie- und Gewerbegebiete jetzt auch mit Bussen in Richtung Mainz angebunden. Dies ist laut Mainzer Mobilität mit der Fertigstellung der Bahnunterführung in Gustavsburg möglich geworden. Hierfür wird die Linie 54 werktags über Gustavsburg/Bahnhof hinaus verlängert.

Weitere Landkreise sollen folgen

Ab Mitte Oktober soll es nach Angaben des RNN in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach ebenfalls neue Busnetze geben.