Mehr Arbeitslose in Rheinhessen durch Ukraine-Krieg

Die Arbeitslosenquote in Rheinhessen ist im Juni ungewöhnlich stark gestiegen. Grund sind nach Angaben der Agentur für Arbeit die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine. Knapp 800 Personen mehr als im Vormonat haben sich im Juni bei den Jobcentern in Rheinhessen arbeitssuchend gemeldet, so die Agentur für Arbeit. Dabei handele es sich zu einem großen Teil um Menschen aus der Ukraine, die wegen des russischen Angriffskrieges nach Deutschland gekommen seien. Insgesamt sind mittlerweile 1.600 Ukrainerinnen und Ukrainer von den Jobcentern erfasst, vornehmlich Frauen, Jugendliche und Kinder. 900 von ihnen stünden dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung, heißt es. Damit sie tatsächlich einer Berufstätigkeit nachgehen könnten, müssten die Menschen nun Sprachkurse absolvieren, Berufsabschlüsse müssen anerkannt und die Betreuung der Kinder geregelt werden.