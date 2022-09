Meenzer Pflegedienst zahlt Urlaub für Angestellte

per Mail teilen

Anmod:

Die Pflege ist am Limit - das hören wir eigentlich seit Jahren - durch Corona hat sich die Situation noch deutlich verschärft. Viele Pflegekräfte, egal in welchem Bereich, kehren ihrem Beruf den Rücken. Obwohl sie ihn eigentlich mit Herzen gerne ausüben. Aber die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht. Dass es aber auch anders geht, zeigt jetzt ein ambulanter Pflegedienst in Mainz. Der hat nämlich seinen Mitarbeitenden tatsächlich einen Urlaub spendiert und damit Herzensträume erfüllt, wie SWR4-Reporterin Rabea Amri berichtet.