Programm gegen Mediziner-Mangel in Rheinland-Pfalz

Elf Medizinerinnen und Mediziner aus Mexiko und Jordanien haben in den vergangenen Monaten in Rheinland-Pfalz eine Stelle gefunden. Mit Hilfe eines speziellen Beschäftigungs-Programms will die Bundesagentur für Arbeit dem Fachkräftemangel in Kliniken und Krankenhäusern entgegenwirken.

Fachkräftemangel werde es auch künftig in der Humanmedizin geben - das liege unter anderem am demografischen Wandel, sagte heute die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Mainz, Heidrun Schulz. Im vergangenen Jahr sei etwa jeder dritte angestellte Arzt im Land im Schnitt über 50 Jahre alt gewesen. Dieser Entwicklung wolle man etwas entgegensetzen – auch mit Fachkräften aus dem Ausland.

Medizinerinnen und Mediziner aus Mexiko oder Jordanien, die nach Rheinland-Pfalz kommen, fangen in einer Klinik oder einem Krankenhaus an. Sie lernen dort die Fachsprache, erhalten die staatliche Zulassung und im besten Fall einen Arbeitsvertrag. Das bundesweite Programm „Specialized“ gibt es seit 2017 - Rheinland-Pfalz beteiligt sich seit dem vergangenen Jahr.