Pläne für närrischen Auftakt am 11.11. vorgestellt

Der Mainzer Carneval Verein (MCV) hat sein Programm für den närrischen Auftakt am 11.11. vorgestellt. Dieses Jahr wird die Sitzung gemeinsam mit der Mainzer Ranzengarde im Kurfürstlichen Schloss stattfinden. Nach Angaben des MCV wird sich die Bühne in den Schillerplatz verwandeln. Denn der Fastnachtsbrunnen feiere im kommenden Jahr mit fünf Mal elf Jahren einen närrischen Geburtstag. Die Sitzung dürfen nur vollständig geimpfte oder genese Personen besuchen. Der Vorverkauf startet am kommenden Montag.