Der Mainzer Carneval Verein, MCV, hat den Neujahrsumzug der Garden abgesagt. Wie MCV Präsident Reinhard Urban dem SWR mitteilt, sei in der aktuellen Corona-Lage ein Umzug mit mehreren tausend Teilnehmern und Zuschauern nicht denkbar. Der Vorstand habe sich deshalb entschieden, den Neujahrsumzug abzusagen. Mit dem Neujahrsumzug der Garden am 1. Januar beginnt normalerweise die Fastnachtskampagne in Mainz. Über den Rosenmontagszug soll erst Mitte Dezember entschieden werden, wenn klar sei, welche Corona-Regeln das Land verhänge.