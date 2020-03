Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Matz begrüßt die Ankündigung der DB Cargo, den Standort Mainz auszubauen. Sie freue sich sehr, dass die Güterverkehrstochter der Bahn plane, die derzeit in Mainz und Frankfurt angesiedelten Standorte in Mainz zusammenzulegen, so Matz. Dies sei eine tolle Nachricht für den Wirtschaftsstandort Mainz. DB Cargo selbst wollte sich zu den Plänen noch nicht offiziell äußern. Derzeit arbeiten rund 1.500 Mitarbeiter in Frankfurt und Mainz für die Güterverkehrsgesellschaft.