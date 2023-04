Das Amtsgericht Alzey hat einen angeklagten Masseur freigesprochen, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen worden war. Stattdessen vermutet der Richter eine Intrige gegen den Mann.

Die Klägerin hatte vor Gericht behauptet, dass der Masseur sie während einer Behandlung in einer Therapiepraxis in Alzey drei Mal im Intimbereich berührt und sie außerdem verbal sexuell belästigt habe. Der Richter dagegen sah dafür in seinem Urteil keine Beweise.

In seiner Begründung sagte er, dass er davon ausgehe, dass eine Mitarbeiterin dahintersteckt, die in der gleichen Therapiepraxis arbeitet wie damals der Angeklagte. Sie habe demnach gewollt, dass der Masseur die Praxis verlässt - gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls in dieser Praxis arbeitete. Das Motiv: Die Mitarbeiterin habe die Führungsposition übernehmen wollen, die die Frau des Masseurs innehatte.

Mitarbeiterin soll Zeugen manipuliert haben

Um das Ziel zu erreichen, habe die Mitarbeiterin eine Kundin manipuliert, was möglicherweise zu der Klage geführt habe. Sie habe ihr zum Beispiel gesagt, dass sich jede zweite Frau über den Masseur beschwere. Diese Aussage sei falsch und habe die Klägerin mutmaßlich beeinflusst, so der Richter.

Im Raum stehe zudem, dass besagte Mitarbeiterin auch andere Zeugen so manipulierte, dass sie vor Gericht belastende Aussagen gegen den Masseur machten. In den Zeugenaussagen habe es auch Ungereimtheiten gegeben. Der Inhaber der Praxis habe von denVorwürfen gegen seinen Mitarbeiter erfahren und am nächsten Tag seine Schwester zu genau diesem Mitarbeiter in die Behandlung geschickt. "Das passt für mich nicht zusammen", so der Richter.

Nie Beschwerden über Masseur

Außerdem stellte der Richter in der Urteilsbegründung fest, dass der Angeklagte in seinem Berufsleben tausende Behandlungen vorgenommen habe, ohne dass es jemals Beschwerden über ihn gegeben habe. Erst kurz, nachdem die besagte Mitarbeiterin in der Praxis angestellt wurde, sei es mit den Beschwerden losgegangen.

Zeitgleich habe sich die Mitarbeiterin auf einem Weinfest im Ort damit gerühmt, bald die Leitungsposition zu übernehmen, die bis dahin noch die Frau des Masseurs ausgeübt hatte.

Zeugenaussagen teilweise unglaubwürdig

Auch die Entstehungsgeschichte der Aussagen der Klägerin ließen den Richter zweifeln. In ihrer Online-Anzeige habe sie nur vage von den Übergriffen berichtet. Auch ihrem Freund gegenüber und bei der Vernehmung der Polizei habe sie nur grobe Angaben gemacht. Belastende Details seien erst später in der Gerichtsverhandlung dazugekommen. Der Richter schloss nicht aus, dass es auch hier eine Beeinflussung gab.

"In einem Fall, in dem es Aussage gegen Aussage steht, sind das sehr wichtige Punkte, auf die ein Gericht zu achten hat", so der Richter. Deshalb bleibe gar keine andere Entscheidung, als den Angeklagten freizusprechen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor auf ein Jahr Haft auf Bewährung plädiert und zusätzlich 5.000 Euro Schmerzensgeld für die Klägerin gefordert.