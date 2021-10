per Mail teilen

Der Versuch eines jungen Mannes, am Mainzer Winterhafen ein Mädchen zu küssen, ist am Freitagabend in einer Massenschlägerei geendet. Wie die Polizei mitteilt, schlug der junge Mann die Freundin des Mädchens, als diese ihn bat, die Kussversuche zu unterlassen. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. Wie viele beteiligt waren, ist laut Polizei noch unklar. Der junge Mann und seine Begleiter flüchteten.