In Hamm am Rhein (Kreis Alzey-Worms) hat ein Maskenverweigerer auf einen 18-jährigen Mann eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei saß der 36-Jährige am Dienstagabend im Bus und nahm seine Maske ab, um etwas zu essen. Der Busfahrer sowie das spätere Opfer hätten den Mann daraufhin gebeten, seine Maske wieder aufzusetzen. Beim Verlassen des Busses habe der 36-Jährige dann unvermittelt auf den jüngeren Mann eingeschlagen. Laut Polizei wurde dieser nicht verletzt.