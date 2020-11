In Wiesbaden gilt ab Sonntag Maskenpflicht in der Fußgängerzone und auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach Angaben der Stadt werden damit Vorgaben des Landes umgsetzt. In der Innenstadt müsse von 10 bis 20 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, am Bahnhofsplatz rund um die Uhr. In Eltville, Rüdesheim und Geisenheim wurde die bereits bestehende Pflicht zum Masketragen bis Ende des Monats verlängert.