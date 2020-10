An den weiterführenden Schulen in Mainz müssen die Schülerinnen und Schüler von Montag an auch im Unterricht Masken tragen. Die Stadt Mainz hat diese Regelung angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen beschlossen. Man müsse davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler während der Herbstferien mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen seien, sagte der Mainzer Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD). Die Maskenpflicht während des Unterrichts sei deshalb eine reine Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko weiterer Corona-Infektionen zu reduzieren. Sie solle nach den Herbstferien vorerst zwei Wochen lang gelten. Danach werde man die Lage neu bewerten. Eine Gruppe von Mainzer Eltern kritisiert den Beschluss. Sie befürchten, dass ihre Kinder körperlich und seelisch Schaden nehmen, wenn sie den ganzen Tag Masken tragen müssten.

Auch in der Stadt Bad Kreuznach sollen die Schüler ab der fünften Klasse Masken im Unterricht tragen. Das hat die Kreisverwaltung Bad Kreuznach am Wochenende beschlossen. Die entsprechende Allgemeinverfügung will die Kreisverwaltung am Montag herausgeben.