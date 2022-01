per Mail teilen

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahlen hat die Stadt Mainz wieder eine Maskenpflicht auf dem Mainzer Wochenmarkt verhängt. Wie die Stadt mitteilt, gilt sie in Warteschlangen und in Verkaufssituationen. Die Kunden und Verkäufer müssen die Masken ab morgen (Freitag) tragen. Die Maskenpflicht gilt bis zum 20. Januar. Der Vollzugsdienst der Stadt Mainz wird kontrollieren, ob die Vorgabe eingehalten wird. Die Corona-Inzidenz in Mainz liegt zurzeit bei 538,4 (Stand 13.01., 15 Uhr).