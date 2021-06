Die Corona-Zahlen sinken, daher lockert die Stadt Mainz ihre Regelungen zur Maskenpflicht. In der Innenstadt müssen ab dem 18. Juni keine Masken mehr getragen werden.

In den letzten Wochen sei die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Mainz kontinuierlich gesunken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Seit zwei Wochen liege sie stabil unter 50, aktuell bei 38.

Keine Masken mehr in Fußgängerzonen

Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat der Verwaltungsstab unter der Leitung von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch beschlossen, die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Innenstadt sowie auf dem Bahnhofsvorplatz ab Freitag, 18. Juni 2021, 0 Uhr aufzuheben.

Bisher musste in diesen Gebieten von 8 Uhr bis 18 Uhr außer an Sonn- und Feiertagen eine Maske getragen werden. Vor kurzem hatte die Stadt bereits die Maskenpflicht am Rheinufer aufgehoben.

"Nicht unvorsichtig werden"

Oberbürgermeister Ebling und die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) betonten, dass die Stadt angesichts sinkender Inzidenz und einer steigenden Impfquote mit gutem Gewissen diesen weiteren Schritt hin zu mehr Normalität im Alltag gehen könne.

Gleichwohl appellieren beide an die Bevölkerung, jetzt nicht unvorsichtig zu werden:

"Bleiben Sie umsichtig und halten die weiter bestehenden Regeln ein. Wir sind zwar auf einem sehr guten Weg und das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller, die Pandemie ist aber noch nicht vorbei. Bitte halten Sie weiter Abstand und tragen Sie dort, wo es zu Gedränge kommt, etwa in Anstehsituationen oder an stark frequentierten Plätzen und Orten, auch weiterhin eine Maske. Damit schützen Sie sich und andere."

Ab Freitag keine Masken im Freien in ganz Rheinland-Pfalz

Im Freien müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz schon ab Freitag grundsätzlich keine Maske mehr tragen. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung beschlossen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) sagte nach der Kabinettssitzung, "es sei denn, es kommt zu Gedränge, zum Beispiel bei Warteschlangen." Demnach gilt die Maskenpflicht weiterhin in Innenbereichen, wie im Einzelhandel sowie in Bussen und Bahnen.

Streit um Maskenpflicht am Rheinufer

Mainz hatte am 2. Juni bereits die Maskenpflicht am Rheinufer aufgehoben. Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der steigenden Anzahl der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus entschied die Stadt damals, die Maskenpflicht zu kippen. Bis dahin galt die Maskenpflicht für das gesamte Rheinufer von der Auffahrt zur Eisenbahnbrücke (Südbrücke) am Victor-Hugo-Ufer bis hin zur Drehbrücke am Zollhafen am Ende der Taunusstraße in der Zeit von 12 bis 22 Uhr an allen Tagen.

Dagegen hatte eine Mainzer Anwältin einen Eilantrag am Mainzer Verwaltungsgericht eingereicht, weil sie keine Ansteckungsgefahr am Rheinufer sah. Ihre Klage hatte das Mainzer Verwaltungsgericht aber abgelehnt.