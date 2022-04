Boehringer, Schott, Eckes - es bleibt bei der Maskenpflicht

Offiziell gibt es die Maskenpflicht nicht mehr. Allerdings bleibt sie in vielen Unternehmen in Rheinhessen bestehen, wie eine SWR-Umfrage ergeben hat.

Trotz verschiedener Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen setzt man beim Pharmakonzern Boehringer in Ingelheim beispielsweise weiter darauf, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Masken tragen.

Dennoch gibt es nach Angaben von Unternehmenssprecherin Kristin Jakobs seit Anfang der Woche eine Änderung: Es arbeiteten wieder mehr Menschen vor Ort im Betrieb in Ingelheim. Homeoffice sei zwar weiterhin möglich, heißt es auf SWR-Anfrage, persönlich zusammenzukommen und in Gruppen zu arbeiten, fördere aber den Austausch. Nur dadurch könne Neues entstehen, so Jakobs weiter.

Corona-Infizierte dürfen nicht ins Schott-Werk

Auch beim Spezialglashersteller Schott in Mainz bleibt es bei der Maskenpflicht. Innerhalb der Gebäude müsse eine medizinische Maske getragen werden, so Firmensprecherin Christina Rettig. Auch ändere sich nichts an den bisherigen Quarantäne-Bestimmungen im Unternehmen. Nachweislich Infizierte müssten Zuhause bleiben. Nach den seit Wochenbeginn geltenden Regeln dürften Corona-Kranke ohne Symptome unter bestimmten Voraussetzungen an den Arbeitsplatz kommen. Diese Lockerung setze Schott nicht um.

Auch beim Safthersteller Eckes in Nieder-Olm bleibt es bei der Maskenpflicht. Nur so könnten, bei den derzeit hohen Corona-Inzidenzen, die Mitarbeitenden geschützt werden, so ein Sprecher.

Auch Kommunen behalten Maskenpflicht bei

Nicht nur Unternehmen, sondern auch die meisten Städte und Kommunen halten weiter an der Maskenpflicht fest. So bleibt sie beispielsweise in Mainz und Bad Kreuznach in Dienstgebäuden, Kitas und kulturellen Einrichtungen bestehen. Als Grund nennt die Mainzer Stadtverwaltung die angespannte Infektionslage. Es sei wichtig, Basis-Schutzmaßnahmen aufrecht zu erhalten, auch wenn die Regeln der bestehenden Corona-Bekämpfungsverordnung weitgehend ausgelaufen seien.