Maskenpflicht bei Montagsspaziergängen

Die Stadt Worms hat mit sofortiger Wirkung eine Maskenpflicht bei allen öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen angeordnet. Gleichzeitig werden nach offiziellen Angaben alle Tätigkeiten, die ein Abnehmen der Maske erfordern, verboten. Das heißt, zum Beispiel Essen oder Trinken, aber auch Rauchen oder das Nutzen von Trillerpfeifen sind untersagt. Die Anordnungen richte sich vor allem an die Teilnehmer von Protestaktionen gegen die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, so die Stadt. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere sogenannte Montagsspaziergänge mit mehreren hundert Protestierenden im Wormser Stadtgebiet gegeben. Dabei hatten die Teilnehmer häufig die Auflagen zum Pandemieschutz ignoriert.