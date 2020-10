Polizei und Ordnungsbehörde verstärken am Samstag in der Mainzer Innenstadt und in Worms ihre Kontrollen der Maskenpflicht.

Sie werden dabei von der Bundespolizei sowie der Bereitschafts- und Wasserschutzpolizei unterstützt, teilt das Innenministerium mit. Hintergrund seien die steigenden Corona-Infektionszahlen. Vor allem öffentliche Plätze wie das Mainzer Rheinufer und die Domplätze und die Wormser Fußgängerzone - aber auch Lokale und Spielhallen werden kontrolliert. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld bis zu 50 Euro rechnen. Bereits Anfang des Monats gab einen ähnlichen Masken-Kontrolltag, bei dem über 3.600 Menschen überprüft wurden.