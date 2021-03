per Mail teilen

Die Martinus-Schule in Mainz-Gonsenheim bleibt eine kirchliche Grundschule. Wie das Bistum Mainz mitteilt, soll sie künftig von zwei neuen Trägern geleitet werden. Demnach wollen der Betreiber der Mainzer Steinhöfelschule und das Kolping-Bildungswerk Württemberg die Schule übernehmen. Im September hatte das Bistum Mainz bekanntgegeben, dass es sich aus finanziellen Gründen von einigen Schulen trennen müsse. Neben der Martinus-Schule betrifft dies auch das Ketteler-Kolleg und das Theresianum in Mainz sowie die Hildegardisschule in Bingen.