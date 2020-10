In Bingen und in Mainz wird es in diesem Jahr voraussichtlich keine Martinsumzüge geben. Grund sind die Auflagen wegen der Corona-Pandemie.

Die Stadt Bingen hat die Umzüge abgesagt, weil die damit verknüpften Bedingungen, insbesondere der Kontaktverfolgung, nicht einzuhalten seien. "Es ist sehr schade, dass wir unseren Stadtheiligen nicht in gewohntem Maße ehren können, aber die Sicherheit ist wichtiger", sagte Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU). Die traditionellen Weckmänner aus Hefeteig sollen die Binger Kinder in ihren Kitas und Grundschulen aber als kleines Trostpflaster bekommen. Lampions ins Fenster Auch die Stadt Mainz hat nach Angaben einer Sprecherin den städtischen Kitas empfohlen, ihre Martinsumzüge wegen der Corona-Beschränkungen abzusagen. Die katholischen Kitas in der Mainzer Innenstadt verzichten ebenfalls auf Umzüge. Nach Angaben des Dekanats Mainz sollen stattdessen Fenster mit Lampions geschmückt werden.