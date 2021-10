Landwirte fürchten Marmorierte Baumwanze

Sie saugt an den Früchten und kann dadurch für enorme Schäden sorgen. Inzwischen taucht die Wanze auch in Obstplantagen in Rheinhessen auf.

Die Marmorierte Baumwanze - auch als Stinkwanze bekannt - beschäftigt inzwischen auch Obstbauern in Rheinhessen. Vereinzelt sei das Insekt in der Region gesichtet worden, sagt Theresa Pfeifer vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Auch erste kleinere Schäden habe es gegeben. Wanze saugt Früchte aus Die Marmorierte Baumwanze sauge an den Früchten, das Obst könne danach nicht mehr verkauft werden, so Pfeifer weiter. Die Obstbauern rechneten damit, dass die Marmorierte Baumwanze schon im kommenden Jahr ein großes Thema sein werde. Verbreitung über die Rheinebene Anfang der 2000er sei die Marmorierte Baumwanze in Verpackungsmaterial von den USA in die Schweiz gekommen, sagte Christine Dieckhoff vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe im Juli. Allein in Südtirol habe die Wanze im Jahr 2019 Ernteverluste von mehr als einer halben Milliarde Euro verursacht. Die Wanze saugt auch an Beeren und Gemüse. Über die Rheinebene und Verkehrswege habe es die Wanze nach Deutschland geschafft. Sie überwintert gerne geschützt in Hausdächern und Scheunen. Wie wird man Wanzen wieder los? Natürliche Feinde hat die Marmorierte Wanze hierzulande kaum. Kleingärtner können die Wanzen von den Obst- und Gemüsepflanzen mit der Hand absammeln. Einige Raupenfliegen legen ihre Eier nach Angaben des LTZ auf die ausgewachsenen Wanzen. Von dort bohrt sich die Larve dann in die Wanze und höhlt sie von innen aus. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert ein Forschungsprojekt des LTZ mit mehr als 650 000 Euro.