Wieder zusätzliche Weinstände auf dem Marktfrühstück

Beim Marktfrühstück am Ostersamstag auf dem Mainzer Liebfrauenplatz wird es wieder zusätzliche Stände geben. Das teilte die Stadt Mainz mit. Mit den Weinständen auf dem Gutenbergplatz und auf dem Leichhof soll das Marktfrühstück räumlich etwas entzerrt werden, heißt es von der Stadt. Schon beim Auftakt am vergangenen Wochenende hatte es die zusätzlichen Stände gegeben. Etwa 5.000 Besucher waren da zum Marktfrühstück gekommen, das erstmals nach der Corona-Pause wieder stattgefunden hatte. Die beiden neuen Stände seien laut Stadt gut angenommen worden. Darüber hinaus wird es wieder einen Ausschank am Rheinufer und am Kurfürstenbrunnen geben.