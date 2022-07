Kein Marktfrühstück am Samstag

Wegen der zahlreichen für Samstag angekündigten Demonstrationen in der Mainzer Innenstadt fällt das Marktfrühstück auf dem Liebfrauenplatz aus. Das haben die Mainzer Winzer mitgeteilt. Safety first – Sicherheit geht vor, schreiben sie in einem Beitrag in sozialen Netzwerken. Auch der Weinausschank am Rhein werde nicht stattfinden – auch am Sonntag nicht. 60 Initiativen und Vereine veranstalten am Samstag mehrere Demos in der Mainzer Innenstadt um gegen die Kundgebung einer rechtsextremen Partei zu protestieren.