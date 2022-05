Marienhaus Klinikum weist Kritik von Mitarbeitenden zurück

Die Leitung des Marienhaus Klinikums Mainz, kurz MKM, hat auf die Kritik von Mitarbeitenden über schlechte Arbeitsbedingungen reagiert. In der Allgemeinen Zeitung hatte Personal von Überlastung und Druck vor allem im Pflegebereich berichtet. Schichten seien immer wieder unterbesetzt und es werde in den Dienstplänen getrickst, damit der Pflegeschlüssel stimme. Statt ausgebildeter Kräfte kämen Praktikanten und FSJler zum Einsatz. So schildert es eine Person, die im mkm arbeitet in der Allgemeinen Zeitung. Von der Klinikleitung heißt es, fehlendes Personal sei ein deutschlandweites Problem, aber es komme niemals unqualifiziertes Personal zum Einsatz. Die Klinikleitung verweist auch darauf, dass im MKM Pflegekräfte aus Indien eingestellt wurden und es ein neues Modell gegen die Überlastung des Personals gebe. Vor einem Jahr war das ehemalige Katholische Klinikum Mainz von der Marienhaus GmbH vollständig übernommen worden. Seither häufen sich die Beschwerden über den neuen Träger.