Maria 2.0 ist eine Initiative von Frauen in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Sie hat ihren Ursprung in Münster. Inzwischen gibt es viele lokale Gruppen, so auch die in Nieder-Olm.

Der Name der Initiative wird damit begründet, dass "Maria 1.0" für Maria als Idealbild der schweigenden und dienenden Frau stehe. "2.0" soll einen Neuanfang bedeuten.

Maria 2.0 fordert unter anderem, dass Frauen zur Priesterweihe zugelassen werden oder dass die Missbrauchskandale in der katholischen Kirche umfassend aufgearbeitet werden. Außerdem wollen die Frauen, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht diskriminiert werden und dass das Zölibat abgeschafft wird.