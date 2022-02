Margit Sponheimer über Joe Ludwig: "Ich habe einen Freund verloren"

Der Mainzer Fastnachter und Autor Joe Ludwig wurde am Mittwoch im engen Familienkreis beigesetzt. Margit Sponheimer erinnert noch einmal an ihn.

"Der Joe war für mich ein Lebensbegleiter", erzählt die Sängerin und Fastnachtsgröße Margit Sponheimer. Sie sitzt zuhause in ihrem Wohnzimmer in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) und blättert in einem Fotoalbum, in dem auch viele Texte von Joe Ludwig abgeheftet sind. Die beiden haben über 30 Jahre zusammengearbeitet. Joe Ludwig schrieb so manchen Schunkler und Gassenhauer, mit denen Margit Sponheimer die Menschen an Fastnacht begeistert - zum Beispiel "Wähle 06131".

Erinnerungen an eine gemeinsame, erfolgreiche und freundschaftliche Zusammenarbeit: Margit Sponheimer blättert in einem Ordner, in dem auch Liedtexte von Joe Ludwig abgeheftet sind. SWR Daniel Brusch

"Joe Ludwig war mein Berater und mein Kritiker. Er war also nicht einer, der gesagt hat: ach wie schön, wie goldig. Nein, es musste immer besser werden." Der Joe habe immer die tollsten Ideen gehabt, erzählt die 79-Jährige. Jahrelang habe er ihr mit spitzer Feder Lieder nach Maß geschrieben. So sei sie zum Beispiel an Fastnacht als Waschfrau aufgetreten, als Frau Sitzungs-Präsident, als Weinkönigin oder als Clown. "Eines Abends, so gegen 23 Uhr, rief er mich an und sagte: Wähle 06131, dann hast du Mainz an der Strippe. Das ist Dein neues Lied".

Sie könne gar nicht sagen, wie sehr sie Joe Ludwig geschätzt habe, erzählt Margit Sponheimer. "Er war einfach ein Fels in meinem Leben." Was sie am meisten traurig mache sei, dass die beiden nach ihren Geburtstagen im Februar zum Essen verabredet waren. "Jetzt können wir uns nicht mehr treffen", sagt Margit Sponheimer.

Der Mainzer Fastnachter und Autor Joe Ludwig starb am 8. Februar 2022 - einen Tag vor seinem 93. Geburtstag. In der Traueranzeige der Familie heißt es: "Wir sind dankbar, dass wir an seinem fröhlichen, abwechslungsreichen und fleißigen Leben teilnehmen durften".